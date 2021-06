【KTSF】

南灣Santa Clara縣表示,由於縣內近八成居民已經接種新冠疫苗,臨時設置的緊急接種站已經不再需要,未來幾星期,縣府設立的5個大型疫苗接種站將關閉4個。

於此同時,移動接種站仍會服務有預約的民眾,藥房和診所也會繼續提供疫苗接種服務。

首先關閉的是Berger疫苗接種站,凡是預約打第二劑疫苗的人,已經將預約轉至Santa Clara縣的Fairgounds接種站。

Levi’s球場接種站計畫於6月24號關閉,Gilroy高中接種站將於7月7日關閉,仍需預約接種的民眾,可以上縣府疫苗網站:http://sccfreevax.org,或致電211。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。