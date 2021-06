【KTSF】

聖荷西上周五晚發生致命車禍,一名男子懷疑醉駕,開車撞入一間酒吧的戶外用餐空間,導致一死兩傷,被警方拘捕。

警方表示,上周五晚約9點,在West Alma Avenue的Agave酒吧餐廳,肇事男司機Alex Moreno坐在停泊在酒吧外的白色Chevrolet小型貨車時,懷疑不小心倒車行駛,車尾以高速衝入餐廳的戶外用餐空間,撞到3個顧客,分別是兩男一女,要送到醫院搶救,其中女事主傷重不治,兩名男事主沒有生命危險。

男司機Moreno懷疑醉駕被捕,他被控醉駕及魯莽駕車殺人罪,車內一位女乘客無受傷。

今次是聖荷西本年第24宗致命車禍。

