美國諾瓦瓦克斯宣布,公司研發的疫苗保護率高達九成。

疫苗在美國及墨西哥進行第三期臨床測試,約3萬人參與。公司指合共有77人感染新型冠狀病毒,63人來自安慰劑組,另外14人則注射了兩劑疫苗,但疫苗組病例都是病情輕微,推算出對中度至嚴重病症的保護率達百分之百,整體保護率則為90.4%,約七成病例有基因排序資料。

對比再推算出對各種變種病毒,整體保護率為93.2%,又指出現嚴重副作用的比率偏低,任何一類副作用都不多於1%。

公司透露將於今年第三季向當局申請批核使用。

