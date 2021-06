北約峰會聯合公報首將中國軍事野心列為系統挑戰

【有線新聞】

北約峰會閉幕,會後聯合公報首次將中國的軍事野心,列為對北約安全的「系統挑戰」,促請中國遵守國際承諾,在國際體系中負責任地行事。

北約峰會在比利時布魯塞爾舉行,30個成員國領袖出席,會議歷時逾3小時。

會後聲明一如外界所料,首次表明中國對西方同盟構成「系統挑戰」,指中國與俄羅斯有軍事合作,迅速擴大核武庫存及載彈技術;中國的昭然野心和強硬行為,都對國際秩序和北約安全相關領域構成「系統挑戰」;並對中國經常缺乏透明度和使用虛假信息感到擔憂,呼籲中國恪守國際承諾,在國際體系中負責行事,包括在太空、網絡和海洋領域,與作為一個大國的角色保持一致。

北約又指如果有人攻擊太空,或受到來自太空的襲擊,抑或在太空中戰鬥,可能威脅繁榮、安全和穩定,北約都準備進行軍事報復。

公報又指北約成員國首次就氣候行動計劃達成一致共識,推動減緩氣候變化,因應氣候變化,將訂定防禦計劃、能力發展,到民間準備與演習,納入相關考量。

