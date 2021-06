以色列新政府通過信任投票 結束內塔尼亞胡執政

【有線新聞】

以色列國會表決通過新總理貝內特及內閣的任命,隨即宣誓就任,結束內塔尼亞胡的12年管治,內塔尼亞胡誓言捲土重來,很快推翻這個政府。

以色列國會這天為史上任期合共最長的總理內塔尼亞胡,暫時畫上句號,新政府以僅僅過半的信任票支持上台,統一右翼聯盟領袖貝內特擔任總理。

貝內特感謝內塔尼亞胡多年來為國家服務,誓言新一屆政府將會改善阿拉伯人的教育、安全和住屋,並致力尋求擴大與阿拉伯國家的貿易,同時警告巴人武裝組織哈馬斯如再襲擊以色列,將會有強烈回應。

貝內特發言時多次有親內塔尼亞胡的議員叫囂打斷,有人罵他是叛徒、罪犯及騙子,部分人被請離議事廳。擔任外長兼輪任總理的中間派擁有未來黨領袖拉皮德發言時,放棄預先準備的發言稿,譴責部分議員在會上的行為。

內塔尼亞胡發言時,批評貝內特沒有公信力和能力,是「假右翼」,但讚賞對方的黨派內有成員敢於對新政府投下反對票,又指控新政府想針對他本人,實施反民主的法規,同時誓言將會領導利庫德集團,推翻這個危險的政府,重新領導國家。

阿拉伯人黨派有多人投反對票,指新政府不是一個好政府,但同時指能夠從支持或反對內塔尼亞胡的綱領中解放是好事。另外有阿拉伯議員採取先棄後保的立場,一旦新政府旗下黨派有人叛變,便會由棄權改為支持。

以色列的政爭僵局持續多時,自2019年4月起,兩年內已進行4次國會大選,八個橫跨政治光譜兩極的政黨,近日終於在推翻內塔尼亞胡的前提下達成協議,合組28名部長和6名副部長的史上第三大內閣。

