湖北氣體爆炸多人死傷 習近平指示全面排查

湖北省十堰市一個街市發生氣體爆炸,最少12人死亡,138人受傷,當中30多人重傷,事故原因正在調查。國家主席習近平指示,要求全面排查各類安全隱患。

網上流傳片段,爆炸後現場一片頹垣敗瓦,有大小像門一樣的木板擱在路面,而且煙霧瀰漫,多幢建築物損毀嚴重。十堰市張灣區艷湖小區集貿巿場,周日早上6時半發生氣體爆炸。目擊者指爆炸一刻,磚頭、瓦礫滿天飛。

消防員趕到搜救,在瓦礫堆救出一名男子,由擔架抬走,並以電鋸鋸開鐵枝,搜索有沒有人被困,又向瓦礫堆射水降溫。有民眾指爆炸現場是一個大型街巿,當時有人買菜和吃早餐。

市政府因應爆炸,設立現場搶險救援指揮部,省委書記委派省長趕赴現場組織救援,要求把損失降到最低,防止次生災害,同時要求再次檢查區內燃氣管道,以及舊區消防系統等。國家主席習近平指示,要求全面排查各類安全隱患,切實保障人民生命和財產安全。

爆炸後有消息傳出當地血庫告急,十堰市中心捐血站澄清,血庫血量夠用,沒有發出「告急」信息,基於防疫考慮,建議民眾暫時不要前往捐血。

