湖北氣體爆炸多人死傷 習近平指示全面排查

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湖北省十堰市一個街市發生氣體爆炸，最少12人死亡，138人受傷，當中30多人重傷，事故原因正在調查。國家主席習近平指示，要求全面排查各類安全隱患。

網上流傳片段，爆炸後現場一片頹垣敗瓦，有大小像門一樣的木板擱在路面，而且煙霧瀰漫，多幢建築物損毀嚴重。十堰市張灣區艷湖小區集貿巿場，周日早上6時半發生氣體爆炸。目擊者指爆炸一刻，磚頭、瓦礫滿天飛。

消防員趕到搜救，在瓦礫堆救出一名男子，由擔架抬走，並以電鋸鋸開鐵枝，搜索有沒有人被困，又向瓦礫堆射水降溫。有民眾指爆炸現場是一個大型街巿，當時有人買菜和吃早餐。

市政府因應爆炸，設立現場搶險救援指揮部，省委書記委派省長趕赴現場組織救援，要求把損失降到最低，防止次生災害，同時要求再次檢查區內燃氣管道，以及舊區消防系統等。國家主席習近平指示，要求全面排查各類安全隱患，切實保障人民生命和財產安全。

爆炸後有消息傳出當地血庫告急，十堰市中心捐血站澄清，血庫血量夠用，沒有發出「告急」信息，基於防疫考慮，建議民眾暫時不要前往捐血。

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