G7聯合公報首次明確提台海穩定 籲中國尊重香港自治

七國集團峰會最後一天會議結束,發表聯合公報首次明確提及台海局勢,又會提到香港及新疆的情況,呼籲中國尊重香港的高度自治;美國總統拜登稱他對這些部分的內容感到滿意。七國同時推動與「一帶一路」類似的一千億美元計劃倡議。

第三天,亦是最後一天的會議討論了氣候變化的問題。除了這項議題,多項政治議題亦加入聯合公報中,包括應對中國的內容,七國稱將推進自身的價值觀,呼籲中國尊重人權及基本自由,特別是在新疆的相關權利及自由;還有《中英聯合聲明》及《基本法》所確立在香港的高度自治;又強調台灣海峽和平穩定的重要性,鼓勵以和平方式解決兩岸問題;又表示仍嚴重關注東海及南海的情況,強烈反對任何單方面企圖改變現狀及增加緊張氣氛。

對中國及全球的經濟競爭,各國會繼續互相諮詢、採取集體方法,挑戰削弱全球經濟公平透明運作的非市場經濟的政策及行為。

對於疫情,七國認為要加強透明度及問責,促請世衛及時、透明並由專家領導在中國開始第二階段疫情源頭科學調查。

有記者質疑七國對中國是否不及原先預期強硬,拜登不同意:「上次七國會面未有提及中國,但這次卻有提中國。七國明言同意提起打壓人權的問題,還有新疆及香港,開宗明義地。我想包括了充足應對中國的行動,往往你也可對一些東西,我想同僚們也會去想那些東西,他們認為是可改進的、想要的,但我感到滿意。」

七國又支持提供疫苗給貧困國家,包括到明年底提供逾10億劑。

