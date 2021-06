【KTSF 馮政浩報導】

聯邦航空管理局(FAA)在今年以來收到近3千名飛機乘客不規矩行為報告。

最近網上瘋傳兩段視頻,展示兩宗不同事件,要制服擾亂航班運作的飛機乘客。

上星期美國的飛機航班出現過兩次因為乘客不守規矩,導致運作嚴重受阻。

而根據FAA資料,自從今年以來,接到接近3千宗飛機乘客不規矩行為。

FAA表示,當中約有2200宗是乘客拒絕依從聯邦的口罩指引,局方已經將其中的446宗個案列為有潛在犯規可能,並對42宗事件執法。

