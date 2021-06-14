休班空服員涉在Delta客機擾亂 客機需急降

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聯邦航空管理局（FAA）表示，今年發生多宗飛機乘客擾亂航班運作的事件，最新一宗發生在上周五，有一名休班的空中服務員，涉嫌在一架正在飛行的客機上作出擾亂，導致飛機需要緊急降落。

上周五晚有一架從洛杉磯國際機場出發，原定飛去亞特蘭大市的Delta客機，因為遭到一名乘客擾亂，需要在中途緊急降落，涉事乘客之後由多名警員上機帶走。

該班客機有乘客在社交網站上表示，最初聽到有該名涉事男子透過飛機廣播系統叫人返回座位，準備戴上氧氣罩，然後走到機艙門口面前企圖打開艙門。

Delta航空公司確認，該名涉事男子是一名休班空服員，事發時被多名空服員制服，機師更一度向乘客緊急求救，幫手制服該名男子，航班緊降在奧克拉荷馬市機場，延誤3小時後才恢復運作。

有心理醫生認為，在疫情尾聲，整個社會都出現創傷後遺症，持續的焦慮、壓力和抑鬱，可能因一些小事而爆發。

有民眾認為，面對搞事的乘客，都是搭飛機要面對的風險之一。

上星期，同樣在洛杉磯國際機場，有另一名男子懷疑在另一班Delta客機上企圖闖入駕駛艙，被多名機組人員制服。

根據FAA資料，自從今年以來，接到接近3千宗飛機乘客不規矩行為。

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