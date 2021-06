休班空服員涉在Delta客機擾亂 客機需急降

【KTSF】

聯邦航空管理局(FAA)表示,今年發生多宗飛機乘客擾亂航班運作的事件,最新一宗發生在上周五,有一名休班的空中服務員,涉嫌在一架正在飛行的客機上作出擾亂,導致飛機需要緊急降落。

上周五晚有一架從洛杉磯國際機場出發,原定飛去亞特蘭大市的Delta客機,因為遭到一名乘客擾亂,需要在中途緊急降落,涉事乘客之後由多名警員上機帶走。

該班客機有乘客在社交網站上表示,最初聽到有該名涉事男子透過飛機廣播系統叫人返回座位,準備戴上氧氣罩,然後走到機艙門口面前企圖打開艙門。

Delta航空公司確認,該名涉事男子是一名休班空服員,事發時被多名空服員制服,機師更一度向乘客緊急求救,幫手制服該名男子,航班緊降在奧克拉荷馬市機場,延誤3小時後才恢復運作。

有心理醫生認為,在疫情尾聲,整個社會都出現創傷後遺症,持續的焦慮、壓力和抑鬱,可能因一些小事而爆發。

有民眾認為,面對搞事的乘客,都是搭飛機要面對的風險之一。

上星期,同樣在洛杉磯國際機場,有另一名男子懷疑在另一班Delta客機上企圖闖入駕駛艙,被多名機組人員制服。

根據FAA資料,自從今年以來,接到接近3千宗飛機乘客不規矩行為。

