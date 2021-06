加州周二取消口罩令 有民眾指不會馬上除口罩

【KTSF】

加州即將在下星期二取消口罩令等的防疫規例,重啟經濟,有灣區居民表示,期待重獲自由,不過都有人指不會馬上除下口罩。

有居民形容,6月15日有如是加州疫情後慶祝日,有居民指期待不需要再戴口罩出街,見到大家的笑險。

州府宣佈當日接種完整疫苗後的居民,出街和在大部份室內場所不需要戴口罩,但是在乘搭公共交通工具、去車站、機場、醫院、學校等場所仍然要戴,商店都將會取消人數上限。

加州至今為居民接種了4千萬劑疫苗,新症率也是全國最低。

但是有居民都表示,未準備好完全脫下口罩,雖然他的公司採取自願性戴口罩的措施,但是他對在室內多人環境下不戴口罩仍有顧慮。

另外有人表示,非常期待去看演唱會,但是仍有點擔心,所以會在室內戴口罩,也有人因為未接種疫苗繼續戴口罩。

又有人覺得6月15日只是一個日子,並不會馬上改變口罩習慣,有人覺得全面重啟好似有點過急,未準備好,要慢慢適應。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。