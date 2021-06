【KTSF】

德州Austin市周六清晨發生大型槍擊案,至少14人中槍,其中一人送院搶救後不治。

警方表示,事發地點是市中心一個有眾多間酒吧的地區,時間是周六凌晨約1點半,大部份傷者是路過的途人。

警方鎖定兩名懷疑涉案的疑犯,其中一人已被捕,另一人在逃。

警方相信槍案是個別案件,源於這兩人的糾紛,暫時未公佈他們的身份,也正觀看閉路電視片段找出證據。

