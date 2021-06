影評：激發人心的歌舞巨片《紐約高地》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

紐約一個拉美裔社區中,一群年輕人在社會變遷中追求夢想。

紐約曼哈頓西北部的一個拉美裔聚集的社區Washington Heights,正經歷一股熱浪侵襲,也同時面對社區高檔化的變遷壓力。雜貨店小伙子Usnavi,默默為這社區提供餐飲、咖啡因的同時,也存錢想要回到自己童年在多明尼加的沙灘買攤位,過天堂般的生活。一個在修甲店工作的小妹Vanessa,則要在曼哈頓市中心租房子,寄望在服裝設計領域發展。Nina 從史丹福大學回家過暑假,披露自己要放棄學業的原因,但也面對父親的極力反對。這群年輕人也還有一個共同的婆婆,把整個社區領養,來自古巴的單身移民Claudia。大停電的這一天,除了考驗整個社區的凝聚力,也讓這群年輕人對自己的未來和對實現夢想的決心,邁開一大步。

這是灣區華裔導演朱浩偉繼《摘金奇緣 Crazy Rich Asians》之後的新作,改編百老匯獲得許多,在舞台藝術最高榮譽的Tony 大獎,作品創作人是憑舞台歌舞劇《Hamilton》名聲大噪的Lin-Manuel Miranda。《In the Heights》是他在百老匯的首部創作。

電影將舞台劇的世界擴展到戶外,帶觀眾到曼哈頓的Washington Heights 社區,感受那裡的生活氣息。這更加廣大的版圖,也將狂歌勁舞搬到不同的場所,並加入無數在舞台上做不到拍攝與特效,觀感享受十足。

導演朱浩偉透露自己在中餐館長大,了解在夢想的那種感覺。自己的夢想比父母、鄰居來的更大。夢想的可以是在現實中不能落實的情景,也可以是不符邏輯的事。但是這夢還是可以繼續做,所以在劇中人物談到自己的夢想時,朱浩偉選擇不把他們帶到豪宅,而是將豪宅帶進他們的社區中,因為這就是他們想像中的世界。

詞曲創作人Lin-Manuel Miranda 談到電影其中一個重要元素,也是探討人們對“家”的定義。要是父母是從外地來的話,“家”對人們來說是什麼?對一些人來說,家可以是他們逃離的地方。對其他人來說,可以是他們找尋的地方。或是要找的家,其實就已經置身其中。這是劇作人在這個多層面的移民社區中,要探討的。

但也特別重要的是,這一張張充滿希望的拉美裔面孔:飾演雜貨店員的Anthony Ramos、修甲店職員的Melissa Barrera、大學生Leslie Grace,都是這個幾乎全拉美裔陣容的靈魂演出。正如《摘金奇緣》為新亞裔面孔在好萊塢創造新跑道,這部《紐約高地》預料也將是這些新秀的跳板,展示他們才華的場地。

《紐約高地 In the Heights》要是觀眾已經準備好重返戲院的話,這部應該在大螢幕上觀賞的電影,可以是最佳選擇 。電影獲得滿分五分的最佳評價,觀眾不該錯過。

電影目前在灣區各地戲院上映,也在串流平台 HBO Max 同步推出。

電影網頁:https://www.intheheights-movie.com/

