網絡攻擊越益頻繁 黑客手法日新月異

【KTSF 江良慧報導】

隨著勒索軟件攻擊增加，網上攻擊除了越來越多外，也越來與危險，遭攻擊的除了政府機構外，還有各行各業，這個星期舉行的7大工業國領袖峰會，也會討論這個問題。

網絡攻擊似乎越來越普遍，由於疫情關係，很多日常事務在網上做，罪案也一樣。

根據CNN所得數據，去年歐盟的嚴重網絡攻擊比前年多出一倍，其中醫院被攻擊更多了接近一半，多數都是遭勒索軟件威脅。

網絡安全公司Enisa發言人Apostolos Malatras說：「因為疫情關係，很多服務都是網上提供，而且很匆忙，所以保安都是事後才想起，同時所有人都留在室內，讓人有機可乘去探索和利用系統和關鍵基建的弱點。」

這些攻擊的平均成本今年至今已經加倍至185萬，網絡保安專家表示，最高的贖金更是天價，據報高達5千萬。

而最新的所謂三重勒索，更不單會把你電腦的數據加密，要支付贖金才解密，或者威脅要在網上發布，而是利用有關數據，去再度攻擊你的系統，甚至勒索你的客戶。

SOPHOS高級安全顧問John Shier說：「他們有更明確目標，他們會盡量深入，以便可以盡量勒索最多錢，若你是這數據被盜公司的客戶，他們會威脅要公開你的資料，或致電你的其他夥伴公司。」

也有一種全新的勒索軟件，名為「無檔案攻擊」，甚至無需人為錯誤點擊可疑連結，他們會滲入電腦的操作系統，不會以檔案形式出現在硬件，甚至很難知道有沒有發生。

專家表示，解決方法與綁架一樣，不要交錢，但當私隱可以影響公司能否繼續生存時就很艱難，之後就要靠警方追蹤贖金，很多時候都是用比特幣支付。

Colonial油管遭勒索軟件罪犯Darkside黑侵，導致東岸油站癱瘓，執法人員已經起回400萬贖金的一半，這個比特幣去向圖顯示FBI在網絡安全專家Elliptic的幫助下，追蹤錢的去向相對簡單，但其他的襲擊，例如是Twitter去年遭攻擊就複雜很多，在幾個月內，數以千計的提取加密貨幣交易，不過他們最後都是在真實世界被捕，

Elliptic首席科學家Tom Robinson說：「目前罪犯都想兌換美金或歐元等，所以我們看到個案大多是資金轉到交易所，所以如果交易所受監管，就可以辨別哪些顧客出現可疑活動而予以舉報。」

但一些像加密貨幣混合就令追蹤越來越難，混合令到不同用家的加密貨幣混合一起，就像把舊紙幣洗牌，隱瞞屬誰所有。

Robinson說：「關鍵是辨認出誰是罪犯，還有要確保這些罪犯很難兌現，即是從根本減少犯罪誘因。」

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