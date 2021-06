【KTSF】

加州州府剛剛抽出第二輪Vax For The Win打疫苗中大獎得獎者,15名得獎者中,每人將獲得5萬元獎金,今次共有5名灣區居民中獎:

Alameda縣 1人

舊金山 1人

San Mateo縣 1人

Santa Clara縣 2人

其他縣中獎人數:

Monterey縣 1人

Sacramento縣 1人

洛杉磯縣 3人

San Diego縣 1人

Fresno縣 1人

Riverside縣 1人

橙縣 1人

Kern縣 1人

下星期二(6月15日)州府將抽出大獎,十名中獎者將每人獲得150萬元獎金,抽獎資格就是已經最少接種一劑新型肺炎疫苗。

州長表示,仍未接種疫苗的人士如果下星期二之前接種疫苗,也有資格參加星期二的終極抽獎。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。