【KTSF】

加州公共衛生局呼籲大家,提防有關Vax For The Win抽獎的詐騙案。

當局表示,收到報告,有人假扮州府職員,通知居民他們中了獎,企圖騙取錢財以及索取個人銀行賬戶資料。

衛生局強調,大家不用申請參加抽獎,只要接種了疫苗,就有抽獎的資格,一旦中獎,州府人員會打電話、發短訊或用電郵通知中獎者,而來電或短訊都會顯示”State of CA CDPH”,當局不會向中獎人士索取金錢或銀行賬戶資料。

另外,州衛生部門會用電郵將一份州府表格發給中獎者,用來領取獎金,州府主計長辦公室會寄出支票給中獎者。

如果大家遇到詐騙案應該舉報,可電郵至[email protected],或致電Vax For The Win熱線:1-833-993-3873。

