美國消費物價指數比去年上升5% 申領失業人數續降

聯邦勞工部發表的最新數據顯示,反映通脹指標的5月份消費物價指數CPI比一年前上升5%,高過市場預期。

5月份的消費物價指數比4月份的4.7%為高,也是自2008年金融海嘯以來,這個CPI指數升幅最大。

不計食品和能源項目的核心CPI指數也上升3.8%,這些數據反映了通脹有加快的壓力。

通脹上升,主要因為二手私家車和貨車的價格,以及住屋的成本上漲,而食品和燃油價格也上升。

有經濟專家指出,現時勞工市場緊張,商品和零件供應短缺,可能令到通脹持續上升,比聯儲局預計的時間更長。

勞工部另一項數據就顯示,上星期首次申領失業金人數減少到37.6萬人,已經連跌六個星期,也是自疫情爆發以來的新低,繼續領取失業金的人數也減至接近350萬人。

