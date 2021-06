聯合航空訂購新一代超音速客機 日本飛舊金山只需6小時

【KTSF】

聯合航空(United Airlines)計劃將來採用新一代的超音速噴射客機,令飛行旅程大大縮短。

聯航已同意向Boom科技公司訂購15架超音速客機,,現時超音速客機還未面世,這種劃時代設計的客機,外表看來與英法共同研製的中程超音速和諧客機Concorde類似,但Boom公司表示,這款名為「Overture」,意思是“開放”的超音速客機較為環保以,及比普通客機便宜75%價錢。

「Overture」超音速客機,每架的成本造價是兩億美元,飛行時速達1,300哩(英里),比傳統噴射客機快兩倍。

聯航表示,如果採用「Overture」超音速客機,由新澤西州Newark市飛去倫敦只需3小時,日本至舊金山(三藩市)的旅程也只需6小時。

聯航預計,這款「Overture」超音速客機在2029年投入服務。

