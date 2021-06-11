聯合國促緬甸軍方停止暴力對待兒童 昂山面臨新貪污指控

【KTSF 江良慧報導】

正被緬甸軍方扣押的昂山素姬面臨新的貪污指控，此外，聯合國周四呼籲緬甸軍方停止暴力對待未成年人士。

緬甸國營傳媒報道，反貪污委員會指昂山素姬和兩名前政府官員，不當使用由她創辦的一個慈善組織的土地，違反了反貪污法第55條，若罪成最多可被判處15年監禁。

警方周三立案調查，軍方較早前也指控昂山素姬收受金錢和黃金，並起訴她違反防疫規定和國家機密法等多項罪名，另一方面，聯合國發言人杜加里克周四在紐約舉行的簡報會上表示，聯合國駐緬甸工作隊仍然對軍方對兒童使用武力深表關切。

杜加里克說：「他們呼籲安全部隊約束暴力，讓兒童和年輕人遠離傷害，聯合國兒童基金會表示，自從軍方控制政府以來，已有56名兒童據報被治安部隊殺害。」

緬甸軍政府在2月奪權以來，全國一直初處於混亂狀態，每天都有抗議活動，軍隊還頻頻與少數民族武裝在邊境地區發生衝突。

人權組織表示，自政變以來，治安部隊已殺死至少849人，並拘留了5,800人。

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