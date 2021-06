聯合國促緬甸軍方停止暴力對待兒童 昂山面臨新貪污指控

【KTSF 江良慧報導】

正被緬甸軍方扣押的昂山素姬面臨新的貪污指控,此外,聯合國周四呼籲緬甸軍方停止暴力對待未成年人士。

緬甸國營傳媒報道,反貪污委員會指昂山素姬和兩名前政府官員,不當使用由她創辦的一個慈善組織的土地,違反了反貪污法第55條,若罪成最多可被判處15年監禁。

警方周三立案調查,軍方較早前也指控昂山素姬收受金錢和黃金,並起訴她違反防疫規定和國家機密法等多項罪名,另一方面,聯合國發言人杜加里克周四在紐約舉行的簡報會上表示,聯合國駐緬甸工作隊仍然對軍方對兒童使用武力深表關切。

杜加里克說:「他們呼籲安全部隊約束暴力,讓兒童和年輕人遠離傷害,聯合國兒童基金會表示,自從軍方控制政府以來,已有56名兒童據報被治安部隊殺害。」

緬甸軍政府在2月奪權以來,全國一直初處於混亂狀態,每天都有抗議活動,軍隊還頻頻與少數民族武裝在邊境地區發生衝突。

人權組織表示,自政變以來,治安部隊已殺死至少849人,並拘留了5,800人。

