特朗普司法部官員被指曾要求蘋果交出民主黨議員手機資料

【KTSF 張麗月報導】

有消息揭露,前總統特朗普政府的司法部官員為了調查通俄門洩密案,曾經向蘋果公司發出傳票,秘密要求取得最少兩名國會眾議院民主黨議員的手機資料,現時拜登政府的聯邦司法部正調查事件的真相,民主黨人指,前任政府官員的做法是濫權。

這個爆料消息,首先由紐約時報報導,質疑司法部秘密偵察另一個政府部門是否不當,以及是否含有政治動機。

聯邦司法部屬下的內部監管部門將會檢視前任政府官員向蘋果公司發傳票,要求秘密交出兩名國會議員個人資料的做法,是否有依照部門政策去做,以及利用這些途徑取得數據或調查,是否基於不當的考慮。

涉及的兩名民主黨人,分別是眾議院情報委員會主席Adam Schiff,以及委員會其中一名成員,也來自加州的Eric Swalwell,兩人表示,蘋果公司上個月通知他們,他們的大數據在2018年特朗普任內已經被傳票,提供給當時的聯邦司法部,當時眾議院情報委員會正調查特朗普與俄羅斯的關係,這個委員會由共和黨主導,而Schiff是這個委員會位階最高的民主黨人。

司法部經常會調查洩漏的資訊,包括機密情報,但要發出傳票去獲取國會議員的個人資料就極之罕見。

