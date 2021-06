FDA委員會討論是否讓年幼兒童接種新型肺炎疫苗（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

聯邦食品藥物管理局(FDA)一個疫苗顧問委員會周四開會討論年幼兒童應否接種新型肺炎疫苗,有高級顧問就認為,有需要讓兒童打疫苗,因為他們一樣會染病,而且更有兒童因此死亡。

會議的主題很明確,就是是否要開始為年幼兒童接種新型肺炎疫苗。

聯邦疾控中心傳染病分組總監Hannah Kirking說:「這問題重要但難答。」

FDA的疫苗顧問周四召開網上論壇討論問題。

Tufts大學醫學院教授Cody Meissner說:「我堅信我們需要青少年和兒童的疫苗,但我希望肯定疫苗的風險低於住院風險。」

委員會成員包括醫生、科學家和研究人員,他們要審議是否有足夠數據,支持FDA批准12歲以下兒童接種新型肺炎疫苗。

FDA疫苗研究及檢討辦公室Doran Fink醫生說:「我們要求委員會集中討論安全問題,我們有確立的監管先例,去證明對兒科人口的效力。」

雖然兒童感染後出現重症的風險比成年人低很多,但有顧問擔心,他們可以成為傳播媒介。

美國兒科學院數據顯示,疫情爆發至今,全美總共有400萬名兒童確診,當中有300人死亡,上星期的新症中,有超過16,000名患者是兒童,是自從去年6月以來的新低,Pfizer的疫苗已經獲准可以讓12歲或以上人士接種。

Moderna周四也表示,會向當局申請緊急授權,把疫苗用於12至17歲人士身上,兩間藥廠目前也正在更年幼兒童身上測試疫苗。

