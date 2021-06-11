FDA委員會討論是否讓年幼兒童接種新型肺炎疫苗（視頻）



【KTSF 江良慧報導】

聯邦食品藥物管理局（FDA）一個疫苗顧問委員會周四開會討論年幼兒童應否接種新型肺炎疫苗，有高級顧問就認為，有需要讓兒童打疫苗，因為他們一樣會染病，而且更有兒童因此死亡。

會議的主題很明確，就是是否要開始為年幼兒童接種新型肺炎疫苗。

聯邦疾控中心傳染病分組總監Hannah Kirking說：「這問題重要但難答。」

FDA的疫苗顧問周四召開網上論壇討論問題。

Tufts大學醫學院教授Cody Meissner說：「我堅信我們需要青少年和兒童的疫苗，但我希望肯定疫苗的風險低於住院風險。」

委員會成員包括醫生、科學家和研究人員，他們要審議是否有足夠數據，支持FDA批准12歲以下兒童接種新型肺炎疫苗。

FDA疫苗研究及檢討辦公室Doran Fink醫生說：「我們要求委員會集中討論安全問題，我們有確立的監管先例，去證明對兒科人口的效力。」

雖然兒童感染後出現重症的風險比成年人低很多，但有顧問擔心，他們可以成為傳播媒介。

美國兒科學院數據顯示，疫情爆發至今，全美總共有400萬名兒童確診，當中有300人死亡，上星期的新症中，有超過16,000名患者是兒童，是自從去年6月以來的新低，Pfizer的疫苗已經獲准可以讓12歲或以上人士接種。

Moderna周四也表示，會向當局申請緊急授權，把疫苗用於12至17歲人士身上，兩間藥廠目前也正在更年幼兒童身上測試疫苗。

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