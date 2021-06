舊金山國際機場醫務室免費為旅客接種J&J疫苗

【KTSF 萬若全報導】

舊金山國際機場醫務室免費替國內外旅客打一劑的Johnson & Johnson疫苗,對於想特地來美國打疫苗的亞洲旅客,無疑是最好的選擇。

從墨西哥飛來舊金山國際機場,轉機要回台灣的這位旅客,在機場醫務室打完J&J一劑疫苗。

有轉機回台灣的旅客說:「預計的打針時間是6月8日,我以為我會錯過,我來碰運氣,結果進去問,他們說還有疫苗,所以我說要打,他說要在裡面休息20分鐘,看有沒有症狀,我剛沒甚麼症狀,20分鐘後就出來。」

舊金山國際機場最初是替機場工作人員施打疫苗,發現還有許多剩餘疫苗,於是施打對象擴大到國內外旅客,現在更在入境大廳右側邊的醫務室提供一劑J&J疫苗。

舊金山國際機場發言人Doug Yakel說:「J&J疫苗很適合旅客,因為很多人只是一次性的過境舊金山機場,只要一劑就免疫了。」

周五在機場醫務室打疫苗的不多,倒是有不少人是來快篩。

機場發言人說,現在不少國家已經開始開放邊境,有些國家要疫苗證明,有些要篩檢證明,或是兩這都要,所以機場提供全面服務。

隨著美國疫情逐漸減緩大規模的施打疫苗,去年此時冷冷清清的舊金山國際機場,目前旅客已經逐漸回籠。

Yakel說:「我們昨天(周四)創下疫情後新紀錄,有3萬8千人通過安檢區,我們繼續朝正面趨勢,但是還有很多要追上,3萬8千人還是低於疫情前的50%水平,回到2019年,這時候每天有超過8萬人。」

近期台灣赴美需求大增,許多人更直言要來美國打疫苗,由於輝瑞和莫德納疫苗兩劑間隔需要三到四星期,加票加住宿,會是一筆很大的開銷,一劑J&J疫苗,相信會吸引更多人來打疫苗。

舊金山國際機場醫務室施打新冠疫苗時間是周一到周五早上8點到下午5點,不需要預約。

