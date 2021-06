【KTSF】

舊金山(三藩市)市長布里德周五宣佈,全市現時已有八成合資格的居民接種了至少一劑新冠肺炎疫苗,近七成人已接種完整疫苗。

舊金山是全國和全世界接種率排行第一的城市,九成65歲或以上長者接種了至少一劑疫苗。

舊金山本星期的新症率,每十萬人當中只有1.4宗,比1月時大跌九成幾,也低於整個加州的數字,住院率都跌至疫情以來的最低的0.56%。

公共衛生局長Grant Colfax表示,會繼續與社區組織合作,為低接種率的社區幫更多未接種的人打針。

