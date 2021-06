舊金山三區共5千多亞裔居民尚未接種（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)下星期將會全面重啟經濟,公共衛生局表示,有三個區共5千幾名亞裔居民未打針。

疫情指揮中心亞裔專員吳毅說:「舊金山在全世界現時是接種率排名第一的城市,我們很榮幸。」

舊金山已有62%的人口接種完整疫苗,八成65歲或以上長者接種了完整疫苗,亞裔有64%打了至少一針,確診率維持在每日平均13宗。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生表示,在Oceanview, Ingleside和Potrero Hill社區,雖然接種率有七成幾,但是仍有超過5千幾名亞裔居民未打針,呼籲該三區的人去打。

白幹榮醫生說:「這個數字是十分大,雖然佔三個社區整體來說,百份點接種率數字不錯,但以純粹人數來講,亞裔超過5千人未打第一針。」

另外,東南健康中心、舊金山總醫院,以及Maxine Hall三個接種站,不需要出示身份證,可以預約或直接入去打針,想查詢更多疫苗接種站資訊,可致電(628) 652-2700。

如果你曾經在Moscone中心打過針而遺失針卡,你仍然可以返回Moscone中心補領針卡。

州長紐森兩星期前宣布推行打疫苗中大獎的計劃「Vax For The Win」,當局呼籲大家提防相關詐騙案。

吳毅說:「州府不會要求你支付訂金、費用、提供銀行資料去換取Vax For The Win的獎品。」

迎接下星期二6月15日舊金山全面重啟經濟時,市長布里德決定將會跟隨加州措施,不再在大部份商店設人數上限,已接種完整疫苗人士,不需強制戴口罩,但是提醒大家在公共交通工具、車站、機場、醫院、學校等室內場所,必須繼續戴口罩。

吳毅說:「商舖店主是可以在店內放告示牌,建議每名進入的民眾全部都要戴口罩,當然由於口罩令到6月15日不再是硬性規定,所以不能強制人戴口罩。」

華埠花園角檢測站繼續有人定期檢測,周三有104人出席,最多人去是30至39歲人士。

