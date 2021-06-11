舊金山三區共5千多亞裔居民尚未接種（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）下星期將會全面重啟經濟，公共衛生局表示，有三個區共5千幾名亞裔居民未打針。

疫情指揮中心亞裔專員吳毅說：「舊金山在全世界現時是接種率排名第一的城市，我們很榮幸。」

舊金山已有62%的人口接種完整疫苗，八成65歲或以上長者接種了完整疫苗，亞裔有64%打了至少一針，確診率維持在每日平均13宗。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生表示，在Oceanview, Ingleside和Potrero Hill社區，雖然接種率有七成幾，但是仍有超過5千幾名亞裔居民未打針，呼籲該三區的人去打。

白幹榮醫生說：「這個數字是十分大，雖然佔三個社區整體來說，百份點接種率數字不錯，但以純粹人數來講，亞裔超過5千人未打第一針。」

另外，東南健康中心、舊金山總醫院，以及Maxine Hall三個接種站，不需要出示身份證，可以預約或直接入去打針，想查詢更多疫苗接種站資訊，可致電(628) 652-2700。

如果你曾經在Moscone中心打過針而遺失針卡，你仍然可以返回Moscone中心補領針卡。

州長紐森兩星期前宣布推行打疫苗中大獎的計劃「Vax For The Win」，當局呼籲大家提防相關詐騙案。

吳毅說：「州府不會要求你支付訂金、費用、提供銀行資料去換取Vax For The Win的獎品。」

迎接下星期二6月15日舊金山全面重啟經濟時，市長布里德決定將會跟隨加州措施，不再在大部份商店設人數上限，已接種完整疫苗人士，不需強制戴口罩，但是提醒大家在公共交通工具、車站、機場、醫院、學校等室內場所，必須繼續戴口罩。

吳毅說：「商舖店主是可以在店內放告示牌，建議每名進入的民眾全部都要戴口罩，當然由於口罩令到6月15日不再是硬性規定，所以不能強制人戴口罩。」

華埠花園角檢測站繼續有人定期檢測，周三有104人出席，最多人去是30至39歲人士。

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