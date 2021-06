加州6月15日將撤銷社交距離令 商店可全面重開

【KTSF】

加州將會在下星期二6月15日起重啟經濟,州長紐森表示,到時解除一些疫情時實施的行政命令,但是會維持加州的疫情緊急狀態,不過在工作場所需不需要戴口罩這個問題,仍未有定論。

紐森周五宣佈由下星期二起,加州將會撤銷居家令,以及自去年3月實施依顏色分級別的疫情級別系統,另外也撤銷社交距離令,商店都可以全面重開。

接種完整疫苗的人士,在大部份場所不需戴口罩,除了在乘搭交通工具、車站、機場、學校、醫院等場所,就仍然要繼續戴口罩。

至於接種完整疫苗的員工,在有同事未打針的工作場所,究竟需不需要戴口罩,加州職安局Cal/OSHA就仍未下定論,預料要在下星期再開會討論。

紐森說:「我相信職安局會跟隨CDC的指引。」

另外,其餘幾百項同疫情相關的行政命令,紐森就指將會分階段在6月尾、7月和9月逐步取消這些規例,讓居民可以適應改變,預期到9月尾,近九成同疫情相關的行政命令將會解除。

