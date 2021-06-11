Milpitas夫婦被控強迫上百名海外婦女賣淫

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南灣Santa Clara地檢處和警方針對有關販運人口的調查，周四逮捕了Milpitas一對夫婦，指兩人涉嫌為南灣多間妓院拉皮條，案件更多詳情曝光，兩人被控強迫超過上百名來自海外的婦女賣淫。

被捕夫妻是57歲的David Davies和38歲亞裔Larong Hu，兩人涉及經營南灣6間妓院，被控販運人口、拉皮條、老鴇，以及洗錢等罪名。

檢方並指經調查，他們強迫超過一百名來自中國、南韓和東歐等地的女性賣淫，然後再將她們送往美國其他城市。

Santa Clara縣地檢處副地檢官Patrick Vanier說：「這些婦女一天被強迫與10至15名男性發生性關係，每人間隔半小時，而最終他們的報酬卻非常少，這些妓院每年卻賺進數十萬。」

兩人周五首度出庭後，隨後繼續關押縣監獄。

檢方透露，被告先是誘惑受害人來美國賺錢，人到了之後護照卻被收走，並被強迫賣淫。

警方是在2019年底在Milpitas發現一間妓院，之後再陸續在Milpitas、Palo Alto和聖荷西發現更多妓院，調查中救出6名婦女，並檢獲近200萬現金。

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