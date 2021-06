【KTSF】

南灣Santa Clara地檢處和警方經過接近兩年有關販運人口的調查,周三拘捕Milpitas一對夫婦,指兩人涉嫌為南灣多間妓院扯皮條。

被捕的兩人分別是57歲的David Davies,和他38歲亞裔妻子Larong Hu,警方是在2019年底在Milpitas發現一間妓院,之後再陸續在Milpitas、Palo Alto和聖荷西發現更多妓院,警方在調查中救出6名婦女,並撿獲接近200萬現金。

被捕的Davies和Hu目前被扣留在Santa Clara縣監獄,案件周五提堂。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。