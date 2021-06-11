KTSF亞太裔傳統月體驗分享比賽3位得獎者談感受（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

KTSF 26台舉辦亞太裔傳統月體驗分享比賽周四舉行頒獎禮，三位得獎者受訪談感受。

其中一名得獎者魏淑瑜說：「我在內布拉斯加州長大，在肯薩斯州對上與德州相隔幾個州。」

魏淑瑜的父母是第一代移民，她在內布拉斯加州成長。

魏淑瑜說：「許多事物都不同，食物不同，人也不同，學習不同，環境很安靜，因為我在一個小城鎮長大。」

魏淑瑜製作的錄影片段，講述她作為美國亞裔的心路歷程，她贏得今次比賽「最引以為傲」的獎項。

魏淑瑜說：「以我為例，我會負起責任，作為亞裔在內布拉斯加州長大，然後搬來大城市，融入一個不同的社區，但仍然保持自我。」

鐘永寄的錄影片段講到他高中年代，到台北一家德國大公司打工所發生的一件趣事，當時他的老闆頭痛，叫他跑腿去買阿斯匹靈。

鐘永寄說：「我不知道什麼是aspirin，我以為是ice cream，於是我問秘書要什麼口味，他說沒有呀只有一種，於是同一種雪糕，我買了幾十個回來，給秘書看，秘書快昏倒了。」

鐘永寄的故事令他贏得「最搞笑」項目獎項。

鐘永寄說：「秘書說不能退，那就請大家吃，我有吃一個因為買太多，很便宜，買回來之後，那個外國人頭都痛，頭更痛。」

Cheryl O’Connor任職廚師，她在東岸Pittsburg時開始學中文。

O’Connor說：「我只會講鼻子，筷子，盤子和我很高。」

來到灣區30多年，她很想繼續學中文。

O’Connor說：「我一直找教ㄅ ㄆ ㄇ ㄈ的中文課，可是只有教小朋友的，如果有成人班就好了。」

O’Connor也收看KTSF的中文節目，想知道自己明白多少中文，她的故事被評選為「最有啟發性」。

O’Connor說：「很好玩，我許久沒有贏過比賽了，我很興奮。」

三位得獎者來到本台領取獎品，本台總經理Jack Schwartz主持頒獎禮。

Schwartz說：「我們想辦法接觸和聯繫社區，和社區更親近，讓觀眾告訴我們什麼事情，令他們快樂，覺得有趣，令他們嚮往，我們想連接社區。」

三位優勝者的故事，以及所有參賽佳作，都將會上載到本台網站，歡迎大家上網欣賞。

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