KTSF亞太裔傳統月體驗分享比賽3位得獎者談感受（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

KTSF 26台舉辦亞太裔傳統月體驗分享比賽周四舉行頒獎禮,三位得獎者受訪談感受。

其中一名得獎者魏淑瑜說:「我在內布拉斯加州長大,在肯薩斯州對上與德州相隔幾個州。」

魏淑瑜的父母是第一代移民,她在內布拉斯加州成長。

魏淑瑜說:「許多事物都不同,食物不同,人也不同,學習不同,環境很安靜,因為我在一個小城鎮長大。」

魏淑瑜製作的錄影片段,講述她作為美國亞裔的心路歷程,她贏得今次比賽「最引以為傲」的獎項。

魏淑瑜說:「以我為例,我會負起責任,作為亞裔在內布拉斯加州長大,然後搬來大城市,融入一個不同的社區,但仍然保持自我。」

鐘永寄的錄影片段講到他高中年代,到台北一家德國大公司打工所發生的一件趣事,當時他的老闆頭痛,叫他跑腿去買阿斯匹靈。

鐘永寄說:「我不知道什麼是aspirin,我以為是ice cream,於是我問秘書要什麼口味,他說沒有呀只有一種,於是同一種雪糕,我買了幾十個回來,給秘書看,秘書快昏倒了。」

鐘永寄的故事令他贏得「最搞笑」項目獎項。

鐘永寄說:「秘書說不能退,那就請大家吃,我有吃一個因為買太多,很便宜,買回來之後,那個外國人頭都痛,頭更痛。」

Cheryl O’Connor任職廚師,她在東岸Pittsburg時開始學中文。

O’Connor說:「我只會講鼻子,筷子,盤子和我很高。」

來到灣區30多年,她很想繼續學中文。

O’Connor說:「我一直找教ㄅ ㄆ ㄇ ㄈ的中文課,可是只有教小朋友的,如果有成人班就好了。」

O’Connor也收看KTSF的中文節目,想知道自己明白多少中文,她的故事被評選為「最有啟發性」。

O’Connor說:「很好玩,我許久沒有贏過比賽了,我很興奮。」

三位得獎者來到本台領取獎品,本台總經理Jack Schwartz主持頒獎禮。

Schwartz說:「我們想辦法接觸和聯繫社區,和社區更親近,讓觀眾告訴我們什麼事情,令他們快樂,覺得有趣,令他們嚮往,我們想連接社區。」

三位優勝者的故事,以及所有參賽佳作,都將會上載到本台網站,歡迎大家上網欣賞。

