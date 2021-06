亞太裔傳統月「英雄」專題：奧克蘭華埠商會主席陳錫澎 （視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本台的亞太裔傳統月英雄專題,為您介紹了多位在疫情期間堅守崗位的第一線服務人員,本集要為您介紹疫情期間不顧自身安危,堅持在第一線捍衛華裔社區的一位社區關注人士,不過他希望我們不要以「英雄」來稱呼他,因為他只是一個普通人。

疫情期間,奧克蘭華埠商會主席陳錫澎開過多次記者會關注治安問題,也組織社區站出來,聲援反對仇視亞裔的聲浪,在第一線保護著社區,並得到好萊塢影星吳彥祖的大力響應。

陳錫澎說:「包括好多義工巡邏隊,都在華埠裡多巡邏,很有幫助,除了我們亞裔以外,也好多其他主流的都過來幫忙,其中我們發揮一個很大的聲音,就是說我們所有的亞裔,應該登記做選民,投票,然後改變整體政治的環境很重要。」

不過4月29日,他在奧克蘭華埠Broadway夾8街附近,遭人從背後攻擊震驚社區,事後嫌犯很快落網,並遭檢方檢控仇恨犯罪,成為針對亞裔的攻擊案少數迅速破案,並得以檢控仇恨犯罪的案例。

陳錫澎說:「好多人說你應該怕嘛,你應該回家不要跑出來嘛,我感覺到我不需要,因為這個更鼓勵我做更多一點事情。」

這次的受傷,非但沒有阻止陳錫澎更勇於為華裔社區發聲,更讓他有了意外的收穫。

陳錫澎說:「本來好多受害者,我也不能百分之百有他們的感受,但是這個之後,我這個感受跟他們都一樣,需要家庭的支持,社區的支持,還有所有政客也需要站出來,支持我們。」

陳錫澎再三強調,他不是英雄,也不是社區領袖,只是一個普通人,儘管很多人敬佩他的勇氣,他也有面對質疑和抨擊的時候,例如他領導的奧克蘭華埠商會,邀請警方到華埠關注治安,又為中谷Stockton市殉職的亞裔警員Jimmy Inn發起籌款,引發黑人生命寶貴運動陣營不滿,認為他在支持警察,連CNN都找上他做專訪。

陳錫澎說:「(您怎麼敢這麼做呢?)基本上有好多朋友都問我,你站出來為警察講話,支持他們,是不是會有比較多的批評,可能有一些,有好多人可能不贊同,但是我跟你講,警察也是需要維持治安的最重要的元素。」

陳錫澎表示,他也支持黑人生命寶貴的訴求,認同警察部門確實有需要改革的地方,但最關鍵的一點,就是社區需要警察維持治安。

陳錫澎說:「不單只是老闆、員工,住在華埠裡面的,尤其是老人家,他都跟我講,我們需要警察。」

所以每次他有機會與警方見面,都表達需要警力的幫忙,也都得到很正面的回應。

談到他為什麼這麼熱衷於為社區爭取權益,在香港出生長大的陳錫澎,他回憶起青少年時在香港的往事,當時香港是英國的殖民地,他為了幫一個被英國小孩欺負的孩子和人打架。

陳錫澎說:「放學了以後,我公園經過,有幾個英國的小孩,他們欺負一個香港的,我們中國人,也是個小孩,他們可能有5、6個人,但是我看見的時候,我說你不能欺負我們香港人,我們中國人不能欺負我們。」

結果被欺負的孩子跑了,陳錫澎變成了目標。

陳錫澎說:「但是我感覺到我不用怕,因為旁邊都是我們香港人,都是我們中國人嘛,都應該同學都會來幫我,很可惜,沒有。」

學過跆拳道和中國功夫的他,最喜歡打抱不平,更痛恨歧視,不過這一次他卻被人嘲笑太傻,不知道示弱。

陳錫澎說:「他們用腳踏著我的背,但是不管他怎麼攻擊我,我還是爬起來,站起來,好多次我倒在地,我又爬起來好幾回,最後他們感覺到,我都爬起來之後,他們感覺沒有興趣了,我看見有一百多人看見我,他們都說,他們不幫我不打緊,還笑我,說我笨,很笨,我只要在地下不爬起來,他們就不打我了。」

這個血淋淋的經歷,讓陳錫澎的思想開始萌芽,要對抗歧視爭取平等權益。

1974年他和家人移民到美國,就落腳在奧克蘭,他在學校看了金恩博士爭取民權的電影,影響了他日後為社區爭取權益的信念。

陳錫澎說:「他放的是這個金恩博士的演講,就是說,我有一個夢想,我看完以後我感覺到,他是跟我講話,因為我真的很感受到,不單只是黑人歧視問題,我感覺到我們老中也一樣,所以當時對我有很大的鼓勵。」

很少人知道陳錫澎的本業,其實是做房地產的,因為他極少向人介紹自己的工作,反而是他在奧克蘭社區的義工服務,讓大家認識了他,他跟當地民選官員和執法部門交情深厚,甚至被戲稱為地下市長,陳錫澎一笑置之。

有人做社區服務,是為了求名、求利或進入公職,但陳錫澎卻鮮少是為自己。

陳錫澎說:「可能有很多人會問,那你求甚麼呢?很基本,我做這個事情,也不是為求甚麼,因為我只求晚上我睡得很好,因為我感覺到,我們每個人都可以做這個事情。」

陳錫澎的太太和兩個女兒都非常支持他,讓他沒有後顧之憂,繼續為社區服務,他希望所有族裔團結起來,理解和正視亞裔也是美國的一份子,對美國有貢獻,也需要得到尊重,並且為大家能融合在一起感到驕傲。

