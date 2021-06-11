亞太裔傳統月「英雄」專題：奧克蘭華埠商會主席陳錫澎 （視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

本台的亞太裔傳統月英雄專題，為您介紹了多位在疫情期間堅守崗位的第一線服務人員，本集要為您介紹疫情期間不顧自身安危，堅持在第一線捍衛華裔社區的一位社區關注人士，不過他希望我們不要以「英雄」來稱呼他，因為他只是一個普通人。

疫情期間，奧克蘭華埠商會主席陳錫澎開過多次記者會關注治安問題，也組織社區站出來，聲援反對仇視亞裔的聲浪，在第一線保護著社區，並得到好萊塢影星吳彥祖的大力響應。

陳錫澎說：「包括好多義工巡邏隊，都在華埠裡多巡邏，很有幫助，除了我們亞裔以外，也好多其他主流的都過來幫忙，其中我們發揮一個很大的聲音，就是說我們所有的亞裔，應該登記做選民，投票，然後改變整體政治的環境很重要。」

不過4月29日，他在奧克蘭華埠Broadway夾8街附近，遭人從背後攻擊震驚社區，事後嫌犯很快落網，並遭檢方檢控仇恨犯罪，成為針對亞裔的攻擊案少數迅速破案，並得以檢控仇恨犯罪的案例。

陳錫澎說：「好多人說你應該怕嘛，你應該回家不要跑出來嘛，我感覺到我不需要，因為這個更鼓勵我做更多一點事情。」

這次的受傷，非但沒有阻止陳錫澎更勇於為華裔社區發聲，更讓他有了意外的收穫。

陳錫澎說：「本來好多受害者，我也不能百分之百有他們的感受，但是這個之後，我這個感受跟他們都一樣，需要家庭的支持，社區的支持，還有所有政客也需要站出來，支持我們。」

陳錫澎再三強調，他不是英雄，也不是社區領袖，只是一個普通人，儘管很多人敬佩他的勇氣，他也有面對質疑和抨擊的時候，例如他領導的奧克蘭華埠商會，邀請警方到華埠關注治安，又為中谷Stockton市殉職的亞裔警員Jimmy Inn發起籌款，引發黑人生命寶貴運動陣營不滿，認為他在支持警察，連CNN都找上他做專訪。

陳錫澎說：「（您怎麼敢這麼做呢？）基本上有好多朋友都問我，你站出來為警察講話，支持他們，是不是會有比較多的批評，可能有一些，有好多人可能不贊同，但是我跟你講，警察也是需要維持治安的最重要的元素。」

陳錫澎表示，他也支持黑人生命寶貴的訴求，認同警察部門確實有需要改革的地方，但最關鍵的一點，就是社區需要警察維持治安。

陳錫澎說：「不單只是老闆、員工，住在華埠裡面的，尤其是老人家，他都跟我講，我們需要警察。」

所以每次他有機會與警方見面，都表達需要警力的幫忙，也都得到很正面的回應。

談到他為什麼這麼熱衷於為社區爭取權益，在香港出生長大的陳錫澎，他回憶起青少年時在香港的往事，當時香港是英國的殖民地，他為了幫一個被英國小孩欺負的孩子和人打架。

陳錫澎說：「放學了以後，我公園經過，有幾個英國的小孩，他們欺負一個香港的，我們中國人，也是個小孩，他們可能有5、6個人，但是我看見的時候，我說你不能欺負我們香港人，我們中國人不能欺負我們。」

結果被欺負的孩子跑了，陳錫澎變成了目標。

陳錫澎說：「但是我感覺到我不用怕，因為旁邊都是我們香港人，都是我們中國人嘛，都應該同學都會來幫我，很可惜，沒有。」

學過跆拳道和中國功夫的他，最喜歡打抱不平，更痛恨歧視，不過這一次他卻被人嘲笑太傻，不知道示弱。

陳錫澎說：「他們用腳踏著我的背，但是不管他怎麼攻擊我，我還是爬起來，站起來，好多次我倒在地，我又爬起來好幾回，最後他們感覺到，我都爬起來之後，他們感覺沒有興趣了，我看見有一百多人看見我，他們都說，他們不幫我不打緊，還笑我，說我笨，很笨，我只要在地下不爬起來，他們就不打我了。」

這個血淋淋的經歷，讓陳錫澎的思想開始萌芽，要對抗歧視爭取平等權益。

1974年他和家人移民到美國，就落腳在奧克蘭，他在學校看了金恩博士爭取民權的電影，影響了他日後為社區爭取權益的信念。

陳錫澎說：「他放的是這個金恩博士的演講，就是說，我有一個夢想，我看完以後我感覺到，他是跟我講話，因為我真的很感受到，不單只是黑人歧視問題，我感覺到我們老中也一樣，所以當時對我有很大的鼓勵。」

很少人知道陳錫澎的本業，其實是做房地產的，因為他極少向人介紹自己的工作，反而是他在奧克蘭社區的義工服務，讓大家認識了他，他跟當地民選官員和執法部門交情深厚，甚至被戲稱為地下市長，陳錫澎一笑置之。

有人做社區服務，是為了求名、求利或進入公職，但陳錫澎卻鮮少是為自己。

陳錫澎說：「可能有很多人會問，那你求甚麼呢？很基本，我做這個事情，也不是為求甚麼，因為我只求晚上我睡得很好，因為我感覺到，我們每個人都可以做這個事情。」

陳錫澎的太太和兩個女兒都非常支持他，讓他沒有後顧之憂，繼續為社區服務，他希望所有族裔團結起來，理解和正視亞裔也是美國的一份子，對美國有貢獻，也需要得到尊重，並且為大家能融合在一起感到驕傲。

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