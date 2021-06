G20國集團跨信仰論壇討論亞裔疫情期間遭受歧視經歷（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

G20國集團跨信仰論壇(G20 Interfaith Forum)周四邀集各級政府代表,討論亞裔在疫情期間的經歷,以及政府部門採取的應對措施。

跨信仰論壇周四邀請拜登總統副助理Erika Moritsugu出席,Moritsugu是白宮亞裔高級聯絡員,她提到拜登總統上任後,就譴責針對亞裔的仇恨行為,並提出一連串新措施,包括上個月簽署一項打擊新冠疫情下的反亞裔仇恨犯罪法案。

「反COVID仇恨犯罪法」起草人之一的紐約州聯邦眾議員孟昭文說,目前美國各地大部分的警察局,根本没有把涉及歧視亞裔的案件上報給聯邦政府,該法案是解決歧視亞裔的第一步。

紐約州聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)說:「我們將有更多投訴案件,相關單位能夠更有效地調查案件,最終該法案的主要目的之一,是因為如果你無法管理,你無法衡量的內容,我們希望改善仇恨犯罪通報,透過建立加強基礎設施和監督,以允許更有效的通報。」

根據統計光是今年頭三個月,全美仇視亞裔的相關犯罪增加了169%,加州州議會亞太裔核心小組的議員集體宣布了一系列法案,包括在加州司法部設立免費熱線,讓公眾舉報仇恨犯罪。

加州州眾議員邱信福說:「為了確保打電話來的受害者得到適當的服務,這些服務必須具有文化能力、語言能力,滿足在此期間受到傷害者的需求,這也使我們能夠確保執法人員調查,符合法規。」

歧視亞裔不單只是在路上發生,職場也出現許多亞裔員工被歧視。

美國就業平機委通訊立法辦主任Jacinta S. Ma說:「職場騷擾會導致生產力不振,這不僅不利員工,也不利僱主,對生產力有害,極重要的是僱主首先要有良好政策,對付歧視與騷擾,並通傳它們。」

跨信仰論壇周四還邀請奧克蘭華埠社區領袖陳錫彭闡述個人遭受的仇恨攻擊的親身經歷。

