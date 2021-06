G7峰會英國康沃爾郡開幕 首日商疫後復蘇

【有線新聞】

七國集團在英國舉行疫情爆發以來,首場面對面峰會。將會商討疫情之後的復蘇,預料亦會談及氣候和中國議題。

七國集團峰會在英國展開,東道主英國首相約翰遜在康沃爾郡卡比斯灣,迎接出席的成員國領袖。

一連三日峰會,首日先討論疫後復蘇,約翰遜在開場白表示︰「能與大家親身見面真的很美妙。我真的認為這是有必要的會議,因為我們得從疫情中汲取教訓,確保不會重複曾犯的錯。」

會議開始前,約翰遜對採訪安排表達不滿︰「媒體朋友麻煩請離席,傳統上這是民主大國間的輕鬆談話,變成了「媒體大鬧劇」,我們得重複幾次互相問好。」

這場峰會是疫情爆發一年多以來,七國集團領袖首次親身開會。會場外有環保團體示威,要求七國集團加強應對氣候問題。外界又預料峰會亦會重點討論中國相關的議題,預計美國將要求各國更強硬應對涉及香港、新疆及南海等問題。

各國領袖在會前同意向全球捐出十億劑新型肺炎疫苗,其中一半來自美國,英國和法國亦分別會捐出一億劑和3千萬劑疫苗。

約翰遜另外在會前與日本首相菅義偉見面,表明支持東京奧運安全舉行;又感謝對方支持英國加入《跨太平洋伙伴全面進步協定》。他之後又接見加拿大總理杜魯多以及意大利總理德拉吉,討論防疫合作等。

至於歐盟的領袖,例如法國總統馬克龍、德國總理默克爾以及兩位歐盟代表,亦有在會前見面。分析估計他們會趁這次會議,就脫歐後的北愛邊界問題向英國施壓。

