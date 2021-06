【KTSF】

舊金山(三藩市)市長布里德宣布,將會推行市內18歲或以下人士免費乘坐Muni的計劃。

舊金山公車局表示,將會在新學年開課之前,實施青少年免費乘車計劃,讓所有18歲或以下青少年和兒童免費乘坐Muni,不問家庭收入,當局稍後公佈計劃詳情。

舊金山2013年開始,讓中等收入以及低收入家庭5歲到18歲人士,免費乘坐Muni,市府原定去年4月擴大免費乘車資格,但因為疫情影響公車局的收入,所以未能如期實行,現在市府將投入200萬元推行青少年免費乘坐Muni,鼓勵青少年外出參加活動,以及和朋友相聚。

舊金山市參議會最近以7票對4票通過市參事Dean Preston,提出讓市民免費乘坐Muni 3個月的議案,目前仍未知市長布里德會不會否決這項議案.

