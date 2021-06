J&J 6千萬劑新型肺炎疫苗或受污染不能使用

【KTSF 江良慧報導】

聯邦食品藥物管理局(FDA)人員批准Johnson & Johnson兩批次的新型肺炎疫苗可以使用,相等大約是1000萬劑,不過與此同時,FDA就指在同一個廠房生產的6000萬劑疫苗,就因為可能受污染而不能使用。

J&J在今年3月表示,他們在巴爾的摩的Emergent廠房進行質量檢測時發現,有一批次的疫苗不符合標準。

紐約時報在之前報導,該廠房有多達1500萬劑疫苗被毀,FDA之後在4月發表檢查報告,詳細列出廠房多項令人關注的事項,包括Emergent沒有徹底調查病毒疫苗原料批次的交叉感染,也沒有徹底檢視廠房的人員怎樣在廠房內及附近走動,是否潛在的污染源頭。

不過FDA在周五宣布,會批准這廠房兩個批次的疫苗,是這廠房生產的疫苗首次獲批准使用。

不過FDA同時表示,斷定廠房另外多個其他批次的疫苗不適合使用,另外一些額外的批次則仍在審視中。

FDA更補充說,尚未可以完全批准廠房成為正式獲授權的疫苗生產設施,會繼續與廠房的管理層一起解決問題。

另一方面,FDA也批准J&J可以把他們新型肺炎疫苗的保質期,從原來冷藏儲存3個月,延長至4個半月,部分州分的J&J疫苗原本即將於6月底屆滿,但延長了保質期後,這些疫苗可以保存至7月中,讓更多人可以使用。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。