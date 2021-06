3名專家組成員不滿FDA批出新腦退化藥辭職

【KTSF 嚴劍蓉報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)週一批准使用治療腦退化症的藥物,但這決定所引發的爭議持續發酵,除了藥費貴之外,藥物的效力也受到質疑,原來FDA的決定同專家組的建議背道而馳,有三名FDA專家組成員因不滿FDA的決定而相繼辭職。

自FDA週一批准Biogen同一間日本藥廠共同研發的新藥Aduhelm用來治療腦退化症以來,先後有三名FDA顧問委員會的專家辭職,最新辭職的是哈佛大學的Aaron Kesselheim教授,他週四去信FDA,指FDA這次的決定可能是美國近年最差的藥物批准使用決定。

去年11月,由11名專家組成的顧問委員會,幾乎一致反對批准使用Aduhelm,指藥廠的研究有瑕疵,FDA的決定同專家組的建議背道而馳,FDA是在「加快批核計劃」下批准這新藥,計劃容許一些治療嚴重、有危及性命的疾病,即使還需要更多研究,也可以獲批使用。

專家批評,不應在臨床試驗數據不夠好的情況下,利用「加快批核計劃」來批核新藥。

有醫生表示,Aduhelm是透過輸入靜脈血管進入人體,每月一次,藥物的作用是要減緩腦退化速度,藥物副作用包括腦部腫脹和輕微腦出血。

FDA指,局方的結論是,Aduhelm帶給病患的好處大於治療的風險。

Aduhelm的另一個爭議是藥物價錢,一年要56,000元,最新的研究報告指,Aduhelm將會令Medicare聯邦醫療保險的保費上漲,部分患者一年的共付費高達11,000元。

美國有600萬人患腦退化症,即使只有50萬名有Medicare的長者獲處方這新藥,Medicare一年就要負擔近290億元,遠高於其他藥物。

