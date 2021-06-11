報告指年輕人接種新冠疫苗後出現心臟發炎個案比預期多

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有報告指，打完第二劑Pfizer或者Moderna疫苗的少年或者年輕人，出現心臟發炎的個案比預期多，聯邦衛生官員正就此展開調查，不過，聯邦疾控中心（CDC）表示，目前尚未清楚心臟發炎是否因為打針引起，而且情況還是屬於罕見。

疾控中心表示，至5月底為止，總共有275宗，有人在打完第二針後，出現心肌炎和心包炎的報告。

科學家原本預期，只會有大約10至102宗，患者年齡16至24歲，大部分是男性，一般都是在打完針兩三天後出現症狀，大部分人經過治療和休息後情況好轉，當中八成人已經完全康復。

當局還在調查情況是否與接種疫苗有關，但就強調，現時在美國打齊兩針疫苗的人，超過1億3000萬，所以出現心臟發炎的還是屬於罕有情況。

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