報告指年輕人接種新冠疫苗後出現心臟發炎個案比預期多

有報告指,打完第二劑Pfizer或者Moderna疫苗的少年或者年輕人,出現心臟發炎的個案比預期多,聯邦衛生官員正就此展開調查,不過,聯邦疾控中心(CDC)表示,目前尚未清楚心臟發炎是否因為打針引起,而且情況還是屬於罕見。

疾控中心表示,至5月底為止,總共有275宗,有人在打完第二針後,出現心肌炎和心包炎的報告。

科學家原本預期,只會有大約10至102宗,患者年齡16至24歲,大部分是男性,一般都是在打完針兩三天後出現症狀,大部分人經過治療和休息後情況好轉,當中八成人已經完全康復。

當局還在調查情況是否與接種疫苗有關,但就強調,現時在美國打齊兩針疫苗的人,超過1億3000萬,所以出現心臟發炎的還是屬於罕有情況。

