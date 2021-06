華美半導體協會辦科學工程競賽 鼓勵中美青少年參加（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

華美半導體協會將舉辦科學工程競賽,鼓勵中美青少年參加。

這是去年華美半導體協會(CASPA)主辦的HiFive,參賽者從小學到高中生都有,深獲好評。

過去CASPA大多是舉辦以專業人士為主的論壇活動,不太觸及學生這一塊,今年CASPA將舉辦科學及科技競賽,宗旨是培養青少年科學探索精神、團隊協作、跨學科和創新創業,CASPA特別跟灣區數家教育機構及企業合作。

X-Camp聯合創始人郭承恩(Charlie Guo)說:「硅谷甚至整個美國這一塊STEM的教育,應該說還是好一點,系統教育對孩子特別重要,特別是以後軟件硬件結合方向,我們從小可以培養孩子興趣,培養孩子能夠花時間思考方式。」

除了競賽,還有作品展示,專家點評團隊、作品及分享,為參賽青少年提供十小時培訓課程,包括AI編程,還有軟實力培訓。

Able2Shine負責人羅平說:「我們在科技領域裡頭,我們很多孩子對科技感興趣,如何把自己知道的知識技能呈現給評審,我們這一次在裡頭參與的階段,主要教小孩如何表達呈現項目。」

此外競賽也為高中生志願者,依個人愛好特點和大賽需求,提供志願者服務社區機會,協會也鼓勵家長一起參加。

華美半導體協會會員部主任兼科學與工程競賽組委會主任闕曉燕說:「我們是一個社區,我們更歡迎他們的同伴來互相幫助,家長在旁邊是做諮詢,家長是要參與的,家長更多是在背後支持,互相通過大哥哥大姐姐帶,不同父母和朋友去旁敲側擊,最終我們目的是好的,怎樣去激發孩子們對STEM興趣。」

CASPA科學與工程競賽全部網上進行,同時也考慮美東、美西和北京時間,歡迎中美青少年參加,名額有限,現在開始接受報名,整個活動持續到8月,下星期六19日是活動開幕日,詳情請上http://www.caspa.com。

科學與科技競賽開幕日,將邀請柏克萊加大教授胡正明及Allen Yang擔任主講人。

