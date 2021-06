【KTSF】

加州職業安全與健康部門標準委員會(Cal/OSHA)周三晚召開會議,再次考慮工作場所內的僱員是否要繼續戴口罩,表決結果是撤銷原先的決定。

委員會上星期表決通過,在工作場所的室內,除非所有人都打齊針,否則所有人還是要戴口罩,這個規則適用於州內的寫字樓、工廠和零售商店,不過政策明顯與加州衛生部長周四公佈的政策相矛盾,委員會因此表決撤銷此一決定。

