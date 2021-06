拜登訪英與約翰遜會面 支持再調查新冠疫情起源

【KTSF 張麗月報導】

現正出訪英國的總統拜登與英國首相約翰遜會面之後發表聯合聲明表示,再次調查中國疫情的起源,美英兩國並且簽署更新版本的《大西洋憲章》,強調深化全球在多個領域的合作,包括公共衛生以及監督全球的疾病和醫療事務。

拜登表示,與英國首相約翰遜的會面非常有建設性,雙方討論了廣泛議題,他重申,兩國的特殊聯盟關係,在氣候變化、全球安全和對抗疫情方面緊密合作,捍衛民主。

拜登說:「我們肯定這種特殊關係,不是輕輕說過,這種兩國人民的特殊關係,重申維護兩國分享的民主價值,這是我們夥伴關係的強大基礎。」

美英聯合聲明指出,美國將會設立一個新的流行病預測及爆發分析的全國中心,並與英國衛生安全當局合作,擴大對病毒的監測,評估基因列序和變化,雙方也支持世衛組織(WHO)和七國集團設立一個「全球疫情雷達」,以應對防禦未來可能爆發的新疫症。

美英也支持透明和有證據的獨立調查,幫助WHO對包括中國在內的新冠疫情起源展開新一輪調查。

此外,拜登也提到兩國簽署了更新版本的《大西洋憲章》,以便應對當前全球的挑戰,包括網路安全、創新科技、全球健康,以及氣候危機等。

拜登說:「今天,我們建基於這承擔,更新了《大西洋憲章》,再次重新肯定這承諾,面對本世紀主要挑戰,網路安全、新興科技、全球衛生和氣候變化,我們討論共同目標,推動全球採取積極行動去面對氣候危機。」

《大西洋憲章》已有80年歷史,1941年由時任英國首相邱吉爾與美國總统小羅斯福簽訂,列出美英對戰後秩序重建的原則,就是著重於民主和自由貿易,而更新版本的《大西洋憲章》,就強調國際合作、集體安全、金融穩定、注重環保,以及公共衛生等議題。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。