【KTSF】

美國國務院周三對61個國家放寬旅遊建議,包括法國在內一批歐洲國家,以及日本、菲律賓、加拿大與墨西哥,現在列為第三級,中國同香港也列為第三級。

國務院給予的旅遊建議,第一級是「正常小心」;第二級的建議是「額外小心」;第三級建議「重新考慮」;第四級建議「不要前往」,大家可以到國務院的旅遊建議網站查詢詳情。

至於旅客入境美國方面,在過去14天曾去過中國、印度、英國、南非、巴西、伊朗,以及歐洲有申根協定的26國,若非美國國民,仍暫時不能入境美國。

