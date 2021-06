【KTSF】

拜登政府將會在未來兩年分批捐贈5億劑Pfizer新冠疫苗給全球接近100個國家。

拜登政府計劃,首先在今年捐出兩億劑疫苗,明年上半年就會捐出其餘的3億劑疫苗給非洲聯盟等92個較貧窮的國家,這些疫苗將會透過國際疫苗計劃COVAX分發到受惠的國家。

這計劃由世界衛生組織(WHO)和全球疫苗及免疫聯盟統籌,預料總統拜登將於稍後在英國出席G7峰會時宣布這個疫苗捐贈計劃,白宮較早時承諾捐款40億美元給國際疫苗計劃COVAX。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。