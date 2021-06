報導指美國多名富豪實際稅率比大多數納稅人低

【KTSF】

獨立調查新聞機構ProPublica報導,美國多名最有錢的富豪所交的稅,實際稅率比大部分納稅人還低,有聯邦參議員因此提出,應向有錢人開徵財富稅。

獨立調查新聞機構ProPublica週二報導,他們獲得大量有錢人的報稅資料,發現美國多名最有錢的富豪所交的稅,實際稅率比大部分納稅人還低。

報導指,網購龍頭Amazon創辦人Jeff Bezos,在2007年和2011年沒有交過一亳子income tax收入稅;電動車Tesla創辦人Elon Musk在2018年的報稅單,收入稅為零;金融大鰐索羅斯,曾經連續三年不需繳交聯邦收入稅。

整體來說,全美最有錢的25名富豪所交的稅,平均是經調整後收入AGI的15.8%,低過很多打工仔。

為何這些超級富豪交的稅率可以低過一般市民?報導指原因有很多,包括美國稅制的焦點放在收入上,而這些富豪的財富,大部分涉及公司股票或其他投資。

ProPublica引述福布斯雜誌的資料,指從2014年至2018年,這25名超級富豪的身家加起來大幅增加約4千億元,但期間只繳付136億元入息稅。

白宮發言人回應指,關注個人報稅資料流出的問題,會嚴肅跟進調查,但她同時表示,美國的稅制仍有待改善。

白宮發言人Jen Psaki說:「我們知道還有待改善,去確保企業和收入最高的個人繳付公平的稅額,所以總統的提案,其預算案,以及他建議如何支付他提出的項目。」

有聯邦參議員則提出,為公平起見,應向有錢人開徵財富稅。

