報導指美國多名富豪實際稅率比大多數納稅人低

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獨立調查新聞機構ProPublica報導，美國多名最有錢的富豪所交的稅，實際稅率比大部分納稅人還低，有聯邦參議員因此提出，應向有錢人開徵財富稅。

獨立調查新聞機構ProPublica週二報導，他們獲得大量有錢人的報稅資料，發現美國多名最有錢的富豪所交的稅，實際稅率比大部分納稅人還低。

報導指，網購龍頭Amazon創辦人Jeff Bezos，在2007年和2011年沒有交過一亳子income tax收入稅；電動車Tesla創辦人Elon Musk在2018年的報稅單，收入稅為零；金融大鰐索羅斯，曾經連續三年不需繳交聯邦收入稅。

整體來說，全美最有錢的25名富豪所交的稅，平均是經調整後收入AGI的15.8%，低過很多打工仔。

為何這些超級富豪交的稅率可以低過一般市民？報導指原因有很多，包括美國稅制的焦點放在收入上，而這些富豪的財富，大部分涉及公司股票或其他投資。

ProPublica引述福布斯雜誌的資料，指從2014年至2018年，這25名超級富豪的身家加起來大幅增加約4千億元，但期間只繳付136億元入息稅。

白宮發言人回應指，關注個人報稅資料流出的問題，會嚴肅跟進調查，但她同時表示，美國的稅制仍有待改善。

白宮發言人Jen Psaki說：「我們知道還有待改善，去確保企業和收入最高的個人繳付公平的稅額，所以總統的提案，其預算案，以及他建議如何支付他提出的項目。」

有聯邦參議員則提出，為公平起見，應向有錢人開徵財富稅。

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