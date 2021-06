舊金山華裔民眾集會示威 促停止削減警局開支（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)有一班華裔民眾周三在市府大樓門口集會示威,要求市參事停止削減警局開支,擔心會影響社區治安,尤其是亞裔長者的安全。

他們除了在門外高舉保護長者和團結的標語之外,亦親身去信給市參議會預算和撥款委員會的5名市參事,包括楊馳馬、安世輝、馬兆明、盧凱莉和華頌善,希望叫他們不要削減警局開支。

發起人雷千紅說:「(削減警局開支)是很危險的,因為減少資源我們會少很多警察巡邏,治安變差,因為賊人知道少了警員,他們可以繼續犯案。」

她亦都認為,警局可以向警員增加訓練以減少種族偏見,而一旦削減警局開支,最受影響的將會是亞裔長者。

亞太公共事務聯盟(APAPA)的舊金山主席伍宗德(Dennis Wu)認為,削減警局開支會導致巡邏警員以及雙語警員將會減少。

伍宗德說:「仇亞罪案已不斷上升,仇恨是病毒,影響對社區和長者,有很多仇恨罪案都是針對長者,雖然市內無家可歸問題很嚴重,但削減警局開支,無濟於事。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。