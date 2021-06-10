舊金山華裔民眾集會示威 促停止削減警局開支（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）有一班華裔民眾周三在市府大樓門口集會示威，要求市參事停止削減警局開支，擔心會影響社區治安，尤其是亞裔長者的安全。

他們除了在門外高舉保護長者和團結的標語之外，亦親身去信給市參議會預算和撥款委員會的5名市參事，包括楊馳馬、安世輝、馬兆明、盧凱莉和華頌善，希望叫他們不要削減警局開支。

發起人雷千紅說：「（削減警局開支）是很危險的，因為減少資源我們會少很多警察巡邏，治安變差，因為賊人知道少了警員，他們可以繼續犯案。」

她亦都認為，警局可以向警員增加訓練以減少種族偏見，而一旦削減警局開支，最受影響的將會是亞裔長者。

亞太公共事務聯盟（APAPA）的舊金山主席伍宗德（Dennis Wu）認為，削減警局開支會導致巡邏警員以及雙語警員將會減少。

伍宗德說：「仇亞罪案已不斷上升，仇恨是病毒，影響對社區和長者，有很多仇恨罪案都是針對長者，雖然市內無家可歸問題很嚴重，但削減警局開支，無濟於事。」

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