拜登與普田會面進入倒數 俄羅斯指不抱任何幻想

【KTSF 吳倩妤報導】

拜登總統和俄羅斯總統普田會面進入倒數,連日來火藥味漸濃,俄羅斯方面周三表示,對會面不抱任何幻想,對於華府全力支持的烏克蘭,普田周三就抨擊烏克蘭新頒布的法例嚴重打擊俄羅斯人。

對於外界關注美俄峰會能否在改善兩國關係,俄羅斯外長拉夫羅夫周三在莫斯科舉行的年度”普里馬科夫閱讀”國際論壇上發言指出,俄羅斯對美俄峰會不抱幻想或寄予厚望,也不認為能取得重大突破,但他也指雙方對國際安全很重要,警告在與俄羅斯對話時,美國不宜使用警告和制裁的語言。

美俄峰會匯集了俄羅斯和國際頂級分析家和政治家討論全球事務,近日總統拜登警告普田,美國不會對俄羅斯侵犯人權袖手旁觀,國家安全顧問蘇利文又公開指,拜登會在日內瓦會談中為烏克蘭撐腰。

而普田周三就公開譴責烏克蘭公佈的一項保護原住民權利法律草案,排除俄羅斯人和其他少數民族的土著身份,並限制他們的權利,是可笑又愚蠢的,與納粹德國無異。

普田也強調,該法案對整個俄羅斯人民是非常嚴重的打擊,俄羅斯不會袖手旁觀。

烏克蘭總統澤連斯基前日公佈,與拜登總統的通話內容,對不獲邀請參加北約峰會感到失望,普田就直言會堅決反對烏克蘭加入北約。

