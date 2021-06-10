美國數百萬劑Johnson & Johnson疫苗即將過期

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近日有媒體報導，美國有數百萬計的Johnson & Johnson疫苗尚未施打即將過期，恐怕會造成浪費，目前J&J公司正盡一切努力，不要浪費這些疫苗。

目前有些州份通報稱，分配到的J&J疫苗有些尚未使用卻已經快要過期，包括J&J和聯邦官員都說，正在研究疫苗的有效期限是否能夠延長，或者在過期之前設法轉發給別處使用。

公司總裁Alex Gorsky也說，會想盡辦法善用這些疫苗，由於聯邦食品及藥物管理局（FDA）在4月份曾因血栓疑慮，一度宣布暫停分發J&J疫苗，加上全美疫苗接種率放緩，未使用的J&J疫苗越積越多。

該公司表示，已在美國配送超過2100萬劑，而聯邦疾控中心（CDC）數據顯示，至今有約1100萬劑已經施打。

俄亥俄州州長表示，有20萬劑J&J疫苗將在下個月過期，白宮則表示，分配給各州的疫苗，只有極小部分用不到。

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