美國數百萬劑Johnson & Johnson疫苗即將過期

【KTSF】

近日有媒體報導,美國有數百萬計的Johnson & Johnson疫苗尚未施打即將過期,恐怕會造成浪費,目前J&J公司正盡一切努力,不要浪費這些疫苗。

目前有些州份通報稱,分配到的J&J疫苗有些尚未使用卻已經快要過期,包括J&J和聯邦官員都說,正在研究疫苗的有效期限是否能夠延長,或者在過期之前設法轉發給別處使用。

公司總裁Alex Gorsky也說,會想盡辦法善用這些疫苗,由於聯邦食品及藥物管理局(FDA)在4月份曾因血栓疑慮,一度宣布暫停分發J&J疫苗,加上全美疫苗接種率放緩,未使用的J&J疫苗越積越多。

該公司表示,已在美國配送超過2100萬劑,而聯邦疾控中心(CDC)數據顯示,至今有約1100萬劑已經施打。

俄亥俄州州長表示,有20萬劑J&J疫苗將在下個月過期,白宮則表示,分配給各州的疫苗,只有極小部分用不到。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。