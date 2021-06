舊金山加派警力巡邏市中心Market街及田德隆區（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)市長布里德上個月展開在市中心Market街及田德隆區一帶加強治安的計劃,她周三表示,感激警員努力維持治安。

布里德表示,上月開始已經加派警員巡邏Market街市中心、聯合廣場和田德隆區一帶,名為Mid Market的市區,另外又打算由下星期二開始委派社區大使,每日10至12小時,駐守多個街口。

布里德表示,她小時候在舊金山治安惡劣地區長大,不希望今日再見到類似情況。

她表示,目前在Mid Market一帶仍然見到不少罪案,例如販毒、襲擊、開槍案等發生,為了改善該區治安,她會持續撥款、投資警力在Mid Market一帶,杜絕該區附近的罪案。

布里德說:「每次經過該區我都不高興,就算當日有多開心都好,一到該區就見到不應見的事情,我們不應該唾棄該區,所以我們來此。」

舊金山警局局長Bill Scott說:「我們正設立一套措施,讓警員留在該區,我們要拘捕,不能讓人被刺傷、被槍擊、被襲擊、被搶劫,我們必須要有警員駐守。」

布里德又指出,舊金山正在疫情中復蘇,不希望遊客因為有不好的經歷而不再來,以至影響市內旅遊業。

