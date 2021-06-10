舊金山加派警力巡邏市中心Market街及田德隆區（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）市長布里德上個月展開在市中心Market街及田德隆區一帶加強治安的計劃，她周三表示，感激警員努力維持治安。

布里德表示，上月開始已經加派警員巡邏Market街市中心、聯合廣場和田德隆區一帶，名為Mid Market的市區，另外又打算由下星期二開始委派社區大使，每日10至12小時，駐守多個街口。

布里德表示，她小時候在舊金山治安惡劣地區長大，不希望今日再見到類似情況。

她表示，目前在Mid Market一帶仍然見到不少罪案，例如販毒、襲擊、開槍案等發生，為了改善該區治安，她會持續撥款、投資警力在Mid Market一帶，杜絕該區附近的罪案。

布里德說：「每次經過該區我都不高興，就算當日有多開心都好，一到該區就見到不應見的事情，我們不應該唾棄該區，所以我們來此。」

舊金山警局局長Bill Scott說：「我們正設立一套措施，讓警員留在該區，我們要拘捕，不能讓人被刺傷、被槍擊、被襲擊、被搶劫，我們必須要有警員駐守。」

布里德又指出，舊金山正在疫情中復蘇，不希望遊客因為有不好的經歷而不再來，以至影響市內旅遊業。

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