灣區華裔導演朱浩偉受訪談新作品《紐約高地》（視頻）

大家可還記得《摘金奇緣》(Crazy Rich Asians)這部演員陣容全是亞裔的好萊塢電影,南灣Palo Alto出身的華裔導演朱浩偉新作品《紐約高地》(In the Heights)本週全國隆重開映,朱浩偉及這部歌舞片的著名詞曲作家Lin-Manuel Miranda接受本台專訪。

電影《紐約高地》改編自百老匯著名舞台歌舞劇,內容講述紐約曼哈頓拉美裔社區Washington Heights一群年輕人追求夢想的故事,在一個發生大停電的嚴熱夏天,他們的生活也面臨巨大考驗。

導演是Palo Alto出身的華裔導演朱浩偉進軍好萊塢,先以拍攝勁舞片立下基礎,3年前指導《摘金奇緣》這部電影,奪得美國票房冠軍三個星期,為銀幕上下的亞裔電影工作者,在好萊塢開闢了前所未有的發展機會。

朱浩偉說:「這部電影或許是個火花,但這火花也是該動作的結果,我幸運當時能處於這個崗位,我更慶幸片中演員的成功,為其他亞裔演員開創新跑道。」

《紐約高地》在百老匯叫好叫座,創作人和詞曲作者Lin-Manuel Miranda是著名舞台歌舞劇《Hamilton》之前的第一部舞台劇,他對劇作被搬上大熒幕也感到特別興奮。

Miranda說:「最叫人驚喜的是朱導找到電影手法演繹這些歌曲,他總是有在舞台上無法做得到的想法。」

而從亞裔演員主演的電影,到這部全是拉美裔演員陣容的影片,即使自己不是出身自這個社區,也希望電影能夠給拉美裔社區一個發揮才藝的平台。

朱浩偉說:「我只是為他們製造一個伸展手腳的機會,讓他們利用這空間,和我在說故事的技巧,來體現故事中的事物,也了解如何將這些元素結合在電影中,這是非常充實的,也在人們觀看時,感覺到故事的真實。」

電影《紐約高地》本週五開始在灣區各地戲院上映,也在串流平台HBO Max同步推出。

