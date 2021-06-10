灣區華裔導演朱浩偉受訪談新作品《紐約高地》（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

大家可還記得《摘金奇緣》（Crazy Rich Asians）這部演員陣容全是亞裔的好萊塢電影，南灣Palo Alto出身的華裔導演朱浩偉新作品《紐約高地》（In the Heights）本週全國隆重開映，朱浩偉及這部歌舞片的著名詞曲作家Lin-Manuel Miranda接受本台專訪。

電影《紐約高地》改編自百老匯著名舞台歌舞劇，內容講述紐約曼哈頓拉美裔社區Washington Heights一群年輕人追求夢想的故事，在一個發生大停電的嚴熱夏天，他們的生活也面臨巨大考驗。

導演是Palo Alto出身的華裔導演朱浩偉進軍好萊塢，先以拍攝勁舞片立下基礎，3年前指導《摘金奇緣》這部電影，奪得美國票房冠軍三個星期，為銀幕上下的亞裔電影工作者，在好萊塢開闢了前所未有的發展機會。

朱浩偉說：「這部電影或許是個火花，但這火花也是該動作的結果，我幸運當時能處於這個崗位，我更慶幸片中演員的成功，為其他亞裔演員開創新跑道。」

《紐約高地》在百老匯叫好叫座，創作人和詞曲作者Lin-Manuel Miranda是著名舞台歌舞劇《Hamilton》之前的第一部舞台劇，他對劇作被搬上大熒幕也感到特別興奮。

Miranda說：「最叫人驚喜的是朱導找到電影手法演繹這些歌曲，他總是有在舞台上無法做得到的想法。」

而從亞裔演員主演的電影，到這部全是拉美裔演員陣容的影片，即使自己不是出身自這個社區，也希望電影能夠給拉美裔社區一個發揮才藝的平台。

朱浩偉說：「我只是為他們製造一個伸展手腳的機會，讓他們利用這空間，和我在說故事的技巧，來體現故事中的事物，也了解如何將這些元素結合在電影中，這是非常充實的，也在人們觀看時，感覺到故事的真實。」

電影《紐約高地》本週五開始在灣區各地戲院上映，也在串流平台HBO Max同步推出。

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