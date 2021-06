【KTSF】

獨立調查新聞機構ProPublica報導指,美國多名最有錢的富豪所交的稅,實際稅率比大部分納稅人還低,有聯邦參議員因此提出應向有錢人開徵財富稅,究竟什麼是財富稅?有何利弊?本台邀請了理財資訊站主持林修榮先生為大家講解。

