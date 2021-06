薩爾瓦多承認比特幣為法定貨幣

【KTSF】

中美洲國家薩爾瓦多的國會周二晚表決通過法案,承認比特幣為法定貨幣,將於90天內生效,屆時,比特幣與美元看齊,就會成為該國的法定貨幣,也成為全球第一個認可採用比特幣作為支付系統的國家。

薩爾瓦多總統發推文指出,官方正式承認比特幣,有助於催谷投資、旅遊、創新和經濟發展,尤其是鼓勵金融系統的包容性,同時也有助於加快海外移民匯錢回國,薩爾瓦多有七成人並沒有開設銀行戶口。

其實數碼貨幣對薩爾瓦多來說並不陌生,當地有兩個海灘小鎮,早在去年就形成比特幣經濟體,當地的雜貨店和公共設施都接納比特幣作為支付系統,而背後是得到一個匿名的捐贈者大力推動執行。

消息指出,薩爾瓦多與數碼錢包公司Strike合作使用比特幣科技,為當地建立一個金融基礎設施。

薩爾瓦多承認,比特幣為法定貨幣之後,比特幣價值隨即大幅飆升,1個比特幣最新可以兌換36,280美元。

目前一些發達和新興國家似乎對於使用比特幣有保留,中國和印度已經限制數碼加密貨幣的交易,至於美國、英國和歐盟的央行,也正探討採用數碼貨幣的可行性。

