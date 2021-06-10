薩爾瓦多承認比特幣為法定貨幣

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中美洲國家薩爾瓦多的國會周二晚表決通過法案，承認比特幣為法定貨幣，將於90天內生效，屆時，比特幣與美元看齊，就會成為該國的法定貨幣，也成為全球第一個認可採用比特幣作為支付系統的國家。

薩爾瓦多總統發推文指出，官方正式承認比特幣，有助於催谷投資、旅遊、創新和經濟發展，尤其是鼓勵金融系統的包容性，同時也有助於加快海外移民匯錢回國，薩爾瓦多有七成人並沒有開設銀行戶口。

其實數碼貨幣對薩爾瓦多來說並不陌生，當地有兩個海灘小鎮，早在去年就形成比特幣經濟體，當地的雜貨店和公共設施都接納比特幣作為支付系統，而背後是得到一個匿名的捐贈者大力推動執行。

消息指出，薩爾瓦多與數碼錢包公司Strike合作使用比特幣科技，為當地建立一個金融基礎設施。

薩爾瓦多承認，比特幣為法定貨幣之後，比特幣價值隨即大幅飆升，1個比特幣最新可以兌換36,280美元。

目前一些發達和新興國家似乎對於使用比特幣有保留，中國和印度已經限制數碼加密貨幣的交易，至於美國、英國和歐盟的央行，也正探討採用數碼貨幣的可行性。

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