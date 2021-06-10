全美確診新症中約6%屬印度變種病毒株

【KTSF 張麗月報導】

印度變種病毒株現已在全球急速擴散，根據病毒基因分析，全美確診新症中最少有6%，由這種傳染力更強的變種病毒引致，情況已經引起各級政府的衛生官員極大關注。

現在改名Delta變種的印度變種病毒株，傳染力更強，更能導致重症，目前在年輕人之間散播。

白宮公共衛生顧問Anthony Fauci醫生表示，如果Delta變種病毒成為主要病毒株，對美國就會帶來麻煩，英國就是先後受到Alpha和Delta兩類變種病毒的雙重打擊，Alpha是指英國變種。

Fauci醫生說：「我們不希望在美國發生，正如現在在英國發生。」

根據病毒基因分析，在美國約有6%的新症，是Delta變種病毒引致，幸好現時每天的平均個案處於近14個月來新低，有超過一半合資格的人已經打齊針。

但衛生專家警告說，仍然不可掉以輕心。

傳染病專家Celine Gounder醫生說：「Delta變種有雙重威脅，因為它更具傳染力，以及可以躲避免疫反應。」

尤其是對那些還未接種疫苗的人來說，面對更大的傳染威脅。

英國衛生部門指出，對於打齊針的人，就比較有效預防得到，如果打了一劑疫苗，有效率會降到只有33%，打齊兩劑疫苗兩星期後，Pfizer疫苗對預防印度變種的有效率會升至88%，而阿斯利康疫苗就有六成的保護率。

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