全美確診新症中約6%屬印度變種病毒株

【KTSF 張麗月報導】

印度變種病毒株現已在全球急速擴散,根據病毒基因分析,全美確診新症中最少有6%,由這種傳染力更強的變種病毒引致,情況已經引起各級政府的衛生官員極大關注。

現在改名Delta變種的印度變種病毒株,傳染力更強,更能導致重症,目前在年輕人之間散播。

白宮公共衛生顧問Anthony Fauci醫生表示,如果Delta變種病毒成為主要病毒株,對美國就會帶來麻煩,英國就是先後受到Alpha和Delta兩類變種病毒的雙重打擊,Alpha是指英國變種。

Fauci醫生說:「我們不希望在美國發生,正如現在在英國發生。」

根據病毒基因分析,在美國約有6%的新症,是Delta變種病毒引致,幸好現時每天的平均個案處於近14個月來新低,有超過一半合資格的人已經打齊針。

但衛生專家警告說,仍然不可掉以輕心。

傳染病專家Celine Gounder醫生說:「Delta變種有雙重威脅,因為它更具傳染力,以及可以躲避免疫反應。」

尤其是對那些還未接種疫苗的人來說,面對更大的傳染威脅。

英國衛生部門指出,對於打齊針的人,就比較有效預防得到,如果打了一劑疫苗,有效率會降到只有33%,打齊兩劑疫苗兩星期後,Pfizer疫苗對預防印度變種的有效率會升至88%,而阿斯利康疫苗就有六成的保護率。

