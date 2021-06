灣區乾旱導致許多露營區關閉水龍頭和廁所（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

夏季是露營的好時節,不過灣區乾旱嚴重,許多露營區的水源嚴重不足,迫使園方關閉水龍頭及廁所,要去露營的人,可得事先做足準備。

Mount Diablo整座山黃禿禿,顯見今年的乾旱有多嚴重。

Mount Diablo是灣區相當受歡迎的露營區之一,風景美麗,尤其日落晚霞,美不勝收,此外營區蚊子少,設備齊全,是全家露營的首選之一。

不過已經預約露營的人,都接到Mount Diablo州立公園的通知,由於區內水源不足,水塔內的水已經快光了,因此採取了一連串的限制,包括關閉所有的水龍頭、廁所及淋浴室,因此要遊客及露營人士自備水。

由於乾旱的緣故,營區關閉了所有的水源,每個水龍頭掛上一個停止服務的牌子,沒有一滴水。

有沖水馬桶洗水間的門也被封起來,營區提供流動廁所,由於使用的人太多,非常的骯髒,蒼蠅滿室飛。

天乾物燥,小心火燭,營區也禁止燒木材,但允許帶木炭及罐裝丙烷氣體。

除了Mount Diablo,中半島San Mateo Memorial County Park Loma Mar營區,則是關閉淋浴室,這個露營區在2014年歷史性的乾旱一度全面關閉。

現在流行精緻露營,設備都相當齊全,甚至相當豪奢,如果無法接受營區沒有水,沒有乾淨廁所,很容易乘興而出,敗興而歸,民眾最好事先做足準備。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。