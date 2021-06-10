灣區乾旱導致許多露營區關閉水龍頭和廁所（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

夏季是露營的好時節，不過灣區乾旱嚴重，許多露營區的水源嚴重不足，迫使園方關閉水龍頭及廁所，要去露營的人，可得事先做足準備。

Mount Diablo整座山黃禿禿，顯見今年的乾旱有多嚴重。

Mount Diablo是灣區相當受歡迎的露營區之一，風景美麗，尤其日落晚霞，美不勝收，此外營區蚊子少，設備齊全，是全家露營的首選之一。

不過已經預約露營的人，都接到Mount Diablo州立公園的通知，由於區內水源不足，水塔內的水已經快光了，因此採取了一連串的限制，包括關閉所有的水龍頭、廁所及淋浴室，因此要遊客及露營人士自備水。

由於乾旱的緣故，營區關閉了所有的水源，每個水龍頭掛上一個停止服務的牌子，沒有一滴水。

有沖水馬桶洗水間的門也被封起來，營區提供流動廁所，由於使用的人太多，非常的骯髒，蒼蠅滿室飛。

天乾物燥，小心火燭，營區也禁止燒木材，但允許帶木炭及罐裝丙烷氣體。

除了Mount Diablo，中半島San Mateo Memorial County Park Loma Mar營區，則是關閉淋浴室，這個露營區在2014年歷史性的乾旱一度全面關閉。

現在流行精緻露營，設備都相當齊全，甚至相當豪奢，如果無法接受營區沒有水，沒有乾淨廁所，很容易乘興而出，敗興而歸，民眾最好事先做足準備。

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