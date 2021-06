加州13市長支持州府撥10億解決無家可歸問題（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州最大13個城市的市長聯盟周三宣布,支持加州議會未來4年在無家可歸問題上每年撥款十億,從多方面解決問題。

加州州長紐森在今年的州情咨文中,特別提到無家可歸問題,加州議會在制定州府預算時,計劃每年撥款十億來資助無家可歸項目,這計劃獲得州內最大13個城市的州長支持。

Bakersfield市長Karen Goh說:「我們城市已大舉撥款於生活素質議題,涉及無家可歸項目,我們感謝州府在財政上支持加州城市,以應對人道危機,比如增加近緊急庇護床位,提供臨時和永久性住所等全面救助服務。」

奧克蘭市長Libby Schaaf說:「與民眾談話,即使在疫情年,他們最關注的還是無家可歸問題,這問題在道德上無法接受。」

聖荷西市長Sam Liccardo說:「我們在這議題上團結一致,兩黨在許多議題上意見分歧,特別是在國會,但是我們市長聯盟能一起合作,致力於支持這項每年撥款十億的計劃。」

市長聯盟透露,州府預算將在7月1日前制定,而也還需要等到8或9月才會從州府得到相關撥款。

