加州13市長支持州府撥10億解決無家可歸問題（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

加州最大13個城市的市長聯盟周三宣布，支持加州議會未來4年在無家可歸問題上每年撥款十億，從多方面解決問題。

加州州長紐森在今年的州情咨文中，特別提到無家可歸問題，加州議會在制定州府預算時，計劃每年撥款十億來資助無家可歸項目，這計劃獲得州內最大13個城市的州長支持。

Bakersfield市長Karen Goh說：「我們城市已大舉撥款於生活素質議題，涉及無家可歸項目，我們感謝州府在財政上支持加州城市，以應對人道危機，比如增加近緊急庇護床位，提供臨時和永久性住所等全面救助服務。」

奧克蘭市長Libby Schaaf說：「與民眾談話，即使在疫情年，他們最關注的還是無家可歸問題，這問題在道德上無法接受。」

聖荷西市長Sam Liccardo說：「我們在這議題上團結一致，兩黨在許多議題上意見分歧，特別是在國會，但是我們市長聯盟能一起合作，致力於支持這項每年撥款十億的計劃。」

市長聯盟透露，州府預算將在7月1日前制定，而也還需要等到8或9月才會從州府得到相關撥款。

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